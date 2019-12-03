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عدن - ياسمين التهامي - تداول مغردون عمانيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مثيرة للسلطان قابوس بن سعيد، وهو يرتدي الزي العسكري، على وقع التوترات في المنطقة.

وجاءت الصورة من التلفزيون العماني الرسمي، خلال احتفال سلطنة عمان بالعيد الوطني الـ49، بحضور نادر للسلطان قابوس في عرض عسكري بالعاصمة مسقط.

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بعد تواتر الأنباء عن تدهور حالته الصحية.. ظهور مفاجئ للسلطان قابوس يفاجئ العمانيين.. لن تصدق كيف أصبح؟ (صورة)



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وأقيم بميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية؛ تزامنًا مع احتفالات بولايات ومحافظات السلطنة بمناسبة العيد الذي يوافق 18 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، وبدأ الاحتفال به مع تولي السلطان "قابوس" الحكم عام 1970.

واعتاد "قابوس" عدم الظهور الإعلامي إذ يثير الحديث عن صحته قلقًا بشأن من سيخلفه على العرش الذي يتربع عليه منذ 46 عامًا.

ويعاني سلطان عمان من وضع صحي صعب، حيث أمضى في 2015، 8 أشهر لأغراض العلاج في ألمانيا، وفي فبراير/شباط 2016 غادر السلطنة مجددًا لإجراء فحوصات طبية.

و"قابوس" هو صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب الحاليين، كما أنه يعد ثامن سلاطين أسرة البوسعيد، وينحدر نسبه من "أحمد بن سعيد"، المؤسس الأول لسلطنة عمان.

وعلى خلاف نظرائه من حكام منطقة الخليج العربي، فإن سلطان عمان لم يسمِّ وريثًا للعرش، وليس له أبناء ولا أشقاء.