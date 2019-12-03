أمطار رعدية وسيول حتى المساء.. الأرصاد تكشف تفاصيل ما سيحدث في 4 مناطق بالمملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات طالت مناطق عدة لحالة أمطار تتواصل حتى المساء.

مكة

ففي مكة المكرمة، أصدرت تنبيهًا وإنذارًا جديدًا لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية من 12 ظهرًا إلى 8 مساء بالطائف وعرفات وميسان.

الباحة

وفي الباحة، أصدرت تنبيهًا وإنذارًا جديدًا لحالة سحب رعدية ممطرة، تبدأ الواحدة ظهرًا إلى 8 مساء بالباحة والعقيق والمندق وبلجرشي.

جازان

وفي جازان، أصدرت تنبيهًا متقدمًا وإنذارًا جديدًا لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وسيول، تبدأ 10 صباح اليوم، وتتواصل إلى 7 مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

عسير

وفي عسير، أصدرت تنبيهًا متقدمًا وإنذارًا جديدًا لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، تتواصل إلى 8 مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.