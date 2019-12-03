عثر المتطوعون على جثتيْ “مفقوديْ وادي قنونا” اللذيْن جرفهما سيله خلال محاولتهما العبور.
وكان المفقودان تجاوز عمرهما السبعين عامًا، أحدهما له ثلاث نساء وحوالى عشرون من الأبناء.
ووفقاً لـ”سبق”، عثر على المفقود الأول على بُعد 4 كيلو مترات من موقع سقوطهما، والآخر على بعد 10كم.
وفقد شخصان في مجرى سيل جارف، أمس الإثنين، في ”وادي قنونا“ بمكة، وتم إنقاذ ثالثهما، بعد محاولات عددية بواسطة شيول .
وكان الأشخاص الثلاثة يحاولون عبور الوادي، بينما يجري فيه السيل الجارف، لتتوقف مركبتهم في منتصف الوادي بعد أن غمرها الماء ويصعد الثلاثة لسطح السيارة بانتظار النجدة، وحاول سائق شيول جريء إنقاذهما، ووصل بجرافته إليهم بالفعل، وتمكنوا من الصعود في مقدمتها قبل أن تجرف مياه السيل القوية الشيول بمن فيها.
يذكر أن عدد من فِرَق الدفاع المدني والمتطوعين قد انطلقوا بعد فجر اليوم للبحث عن المفقوديْن.
كانت هذه تفاصيل خبر جرفهما السيل أثناء محاولة إنقاذ فاشلة من شيول.. العثور على مفقوديْ وادي قنونا على هذه الحالة – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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