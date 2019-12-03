كشفت مصادر أن الجهات المعنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، كفّت يد ثلاثة موظفين على خلفية تُهمة الرشوة التي يواجهونها، وقد أوقِفوا على ضوئها منذ أشهر.
وبحسب “سبق”، فإنه تم توجيه تهمة الرشوة إلى اثنين من الموظفين بمبلغ 500 ريال، وأُلقي القبض عليهما وسُجِنَا لمدة تقارب ستة أشهر وأطلق سراحهما؛ فيما يُنتظر صدور الحكم النهائي بحقيهما من محكمة الاستئناف.
وأوضحت أن الثالث أوقِف رهن التحقيق قبل عدة أشهر على خلفية اتهامه بالرشوة، وجميعهم من بلدية واحدة في إحدى محافظات وسط منطقة جازان.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل كفّ يد 3 موظفين ببلدية جازان.. الكشف عن قيمة الرشوة التي تقاضوها وهذا ما ينتظرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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