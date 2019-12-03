تعرّف على الدولة الخليجية الأعلى في نسبة تعدد الزوجات

رصد تقرير حالة الزواج في العالم العربي وخاصة في دول الخليج، مبيناً أن الكويت تحتل المرتبة الأولى في نسبة تعدد الزوجات.

وأكد التقرير أن الزواج في الخليج العربي مرتبط بمرحلة ما بعد النفط، مشيراً إلى أن الدول جميعها لامست التنمية والتطوير ومن ثم التغيير المستمر في جميع جوانب الحياة والتي بدورها أثرت في جوانب الحياة الزوجية.

ولفت إلى أن الكويت تعتبر الدولة الخليجية الأعلى في تعدد الزوجات خلال السنوات 2010 – 2015 بنسبة 8.13 %، تليها قطر بنسبة 7.88 %، ثم البحرين بنسبة 5.16 %، فيما لم تتوافر البيانات اللازمة لمعرفة نسب التعدد في السعودية وعمان والإمارات.

وأشار التقرير وفقاً لـ”القبس”، إلى أن نسبة زواج الأقارب في الكويت خلال السنوات من 1979 – 2010 بلغت 34 %، لافتاً إلى أن دول الخليج في الوقت الراهن تشهد المزيد من عمليات تمكين المرأة في الحياة العامة وهو ما يلبي الحاجات المجتمعية ويسهّل عملية تكامل المجتمعات بما يلائم التطور.