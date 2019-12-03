

الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

التقى معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه اليوم، النائب العام الروسي يوري يوكوفولوفيتش.

ويأتي اللقاء ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- بتعزيز العلاقات مع دول العالم.

وتحدث معالي وزير العدل مع النائب العام الروسي، عن رؤية المملكة 2030، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة وروسيا، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض معالي الدكتور الصمعاني خلال لقائه، التنظيم القضائي، والضمانات العدلية في المملكة، كما أوضح معاليه هيكلة محاكم القضاء العام والخطوات والمشروعات التطويرية في المجال العدلي.

// انتهى //

17:03ت م

0196



الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسالتقى معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه اليوم، النائب العام الروسي يوري يوكوفولوفيتش.ويأتي اللقاء ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- بتعزيز العلاقات مع دول العالم.وتحدث معالي وزير العدل مع النائب العام الروسي، عن رؤية المملكة 2030، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله-، والتي تعيش البلاد ثمارها الإيجابية على جميع الأصعدة داخلياً وخارجياً.وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة وروسيا، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.واستعرض معالي الدكتور الصمعاني خلال لقائه، التنظيم القضائي، والضمانات العدلية في المملكة، كما أوضح معاليه هيكلة محاكم القضاء العام والخطوات والمشروعات التطويرية في المجال العدلي.// انتهى //17:03ت م0196

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير العدل يبحث مع النائب العام الروسي سبل تعزيز التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.