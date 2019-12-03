السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم تكشف عن نتائج البرنامج الدّولي لتقويم الطلبة (PISA 2018)



الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن نتائج البرنامج الدولي لتقويم الطلبة المعروف اختصارًا ببيزا (PISA) ، اليوم، بعد إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المشرفة على البرنامج , وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.

ويعدّ البرنامج الدّولي لتقويم الطلبة (بيزاPISA) الذي شاركت فيه المملكة العام الماضي 2018م مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي يبلغ عددها 37 دولة مضافا إليها 42 دولة من قارات العالم المختلفة، دراسة استقصائية تُجرى كل ثلاثة أعوام على الطلبة في سن 15 عامًا، بهدف تقويم مدى تحصيلهم للمعارف الرئيسة والمهارات الأساسية بما يحقّق مشاركتهم مشاركة فاعلة في المجتمع، ويركز على الإتقان في ( القراءة، والرياضيات، العلوم) مع أحد مجالات الابتكار كالكفايات العالمية، كما يولي التقويم اهتمامًا برفاهية الطلبة.

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16:53ت م

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