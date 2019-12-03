السعودية اليوم / رئيس "واس" يستقبل رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط



الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي رئيس وكالة الأنباء

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول المجال الإعلامي، وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

عقب ذلك، صحب معاليه، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط في جولة داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلع خلالها على آلية العمل.

وقدم مسؤولو "واس" شرحاً لآلية ومراحل بث الخبر حتى وصوله إلى المتلقي، والنشر عبر البوابة الإلكترونية www.spa.gov.sa ووسائل الإعلام والتواصل الرقمي باختلاف منصاتها.

حضر الاستقبال نائب رئيس وكالة الأنباء السعودية أحمد بن إبراهيم العوض .

// انتهى //

16:46ت م

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الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين في مقر "واس" الرئيس بالرياض اليوم، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأستاذ علي حسن.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول المجال الإعلامي، وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء الشرق الأوسط.عقب ذلك، صحب معاليه، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط في جولة داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلع خلالها على آلية العمل.وقدم مسؤولو "واس" شرحاً لآلية ومراحل بث الخبر حتى وصوله إلى المتلقي، والنشر عبر البوابة الإلكترونية www.spa.gov.sa ووسائل الإعلام والتواصل الرقمي باختلاف منصاتها.حضر الاستقبال نائب رئيس وكالة الأنباء السعودية أحمد بن إبراهيم العوض .// انتهى //16:46ت م0187

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