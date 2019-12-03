السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير البيئة والمياه والزراعة



جيزان ٠٦ ربيع الأخر ١٤٤١هـ الموافق ٣ ديسمبر٢٠١٩م. واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء، بمعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة والوفد المرافق ، متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.

ونوه سمو أمير منطقة جازان ، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم واهتمام بمجال البيئة والمياه والزراعة , مشيراً إلى أن القطاع الزراعي بمنطقة جازان يعد رافداً اقتصادياً مهماً، مؤكداً أهمية دعم البرامج البيئية والزراعية ومشروعات المياه بالمنطقة ، منوهاً بمتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي لكل ما يخدم القطاعات التابعة للوزارة بمنطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز .

واطلع سمو الأمير محمد بن ناصر خلال الاستقبال على المشروعات التي تنفذها الوزارة في المنطقة والموضوعات المتعلقة بشؤون المياه والزراعة، والتطور الذي تشهده منظومة البيئة والمياه والزراعة، والعمل الاستراتيجي لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، ودعم مزارعي جازان وما تم بخصوص الاتفاق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" ، ودعم مركز الأبحاث الزراعية بالكوادر الفنية المؤهلة والمختبرات والمعدات لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الزراعي مثل زراعة البن والكاكاو وعدد من الفواكه ، إضافة إلى دعم برامج الإصحاح البيئي في المنطقة والنحالين ومركز أبحاث الثروة السمكية ، وإنشاء مراسي جديدة للصيادين ، ووضع حلول للصيد ومنع الصيد الجائر.

من جهته نقل المهندس المشيطي, تحيات معالي وزير البيئة والمياه والزراعة لسمو أمير منطقة جازان ، معرباً عن سعادته بزيارة المنطقة ولقاء سمو أمير منطقة جازان وما استمع إليه من توجيهات ، واهتمام سموه المتواصل ومتابعته لمشروعات الوزارة بالمنطقة كافة.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة للشؤون التنموية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

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16:05ت م

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