السعودية اليوم / وزير الصحة يكرم المدير التنفيذي لمجمع إرادة



الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

كرم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في صالة الاحتفالات بديوان الوزارة , المدير التنفيذي لمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني ، وذلك ضمن حفل نظمته وزارة الصحة للمتميزين في دعم البرامج التي تقدمها الوزارة.

وجاء تكريم الدكتور القحطاني لتميزه في دعم برنامج الزائر السري الذي كانت تنفذ جولاته داخل المجمع خلال العام 2019م، وكذلك دعم تنفيذ برامج المشاركة المجتمعية وإقامة الأيام العالمية والمبادرات التطوعية.

من جانبه قدم الدكتور القحطاني شكره لوزير الصحة على هذا التكريم، مرجعا الفضل بعد الله للدعم والتوجيه من وزارة الصحة ومسؤولي صحة الرياض وللجهود التي يبذلها العاملون في المجمع في سبيل سعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع.

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15:34ت م

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