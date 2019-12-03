السعودية اليوم / متدربان من كلية الاتصالات بالرياض يحصلان على المركز الثالث في مسابقة هواوي بالصين



الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

حصل المتدربان بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض سلطان مصلح وراكان الحارثي , أمس على المركز الثالث في مسابقة هواوي الشرق الأوسط بالصين , ورفعا العلم السعودي الخفاق عاليا وسط حضور دولي كبير .

وعبر عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة عن سعادته بحصول متدربي الكلية على مراكز متقدمة على مستوى دول الشرق الأوسط، مؤكدا أن ذلك الفوز يجسد مدى ما يتمتع به متدربي الكلية من مهارات فنية عالية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، مشيرا إلى أن الكلية قامت بالعديد من الشركات الاستراتيجية من عدد من الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومنها شركة هواوي والتي تعد من الشركات الكبرى على مستوى العالم في هذا المجال.

ورفع الدكتور أحمد الخليفة شكره وتقديره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني لما تلقاه الكلية من دعم وتشجيع ومتابعة اثمرت بهذا الانجاز الكبير.

// انتهى //

15:31ت م

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