السعودية اليوم / بلدية النعيرية تنشئ وتهيئ حديقتين بالمحافظة



النعيرية 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

بدأت بلدية محافظة النعيرية في إنشاء حديقة جديدة بمركز النقيرة، فيما تنتهي من أعمال حديقة أخرى بحي الروضة مخطط 121 ، وذلك في إطار سعيها المتواصل لأنسنة المدن، والتي تهدف إلى زيادة مساحة المسطحات الخضراء وترفع نصيب الفرد منها، وتقديم أفضل الخِدْمات الترفيهية لسكان وزوار المحافظة وتحقيق أفضل المعايير لجودة الحياة، والتي تأتي ضمن أعمال البلدية في التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الرجباني أن البلدية بدأت في إنشاء حديقة حي الروضة مخطط 121 شرق المحافظة على مساحة 11,000 متر مربع، في الوقت الذي تم الانتهاء فيه من أعمال الأرصفة ومسارات المشاة وأعمدة الإنارة والمسطحات الخضراء، فيما سيتم تركيب أعمال الأرضيات المطاطية، وأعمال التشجير، وأعمال التأثيث، متوقعاً أن يكون الانتهاء من أعمال الإنشاء والافتتاح في نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وأضاف المهندس الرجباني بأنه تم البدء في أعمال البنية التحتية والتنفيذ لإنشاء حديقة جديدة بمركز النقيرة التابع للبلدية، بمساحة إجمالية 7500 متر مربع، لافتاً إلى أنها ستضم مسطحاتٍ خُضْرًا وأشجارًا متنوعة إلى جانب مضمار للمشي ومواقع مخصصة لألعاب الأطفال، مشيراً إلى انتهاء إعادة تأهيل حديقة الملك فهد بالمحافظة بزراعة 2000 متر مربع من المسطحات الخُضْر وصيانة شبكات الري بالحديقة، وسيجري إكمال أعمال صبغ سور الحديقة وإعادة تأهيل مسارات المشاة بداخلها، والتي تأتي في إطار أعمال البلدية ممثلة في قسم الحدائق والتجميل لتحسين وإعادة تهيئة الحدائق الموجودة بالمحافظة.

و دعا المهندس الرجباني جميع المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على المكتسبات الوطنية وعدم العبث بالمرافق العامة وضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات أو شكاوى عبر مركز 940 .

// انتهى //

15:29ت م

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