شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إيران تقتل آلاف المحتجين من شعبها والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف ترامب - وفقًا لوكالة رويترز للأنباء - خلال زيارة إلى لندن للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي: "إن إيران تقتل ربما الآلاف والآلاف من شعبها الآن، ونحن نتحدث في هذه اللحظة وهذا هو السبب في قيامهم بقطع الإنترنت كي لا يرى الناس ماذا يحدث "، داعيًا العالم إلى الانتباه إلى هذا الأمر.
وكانت الاحتجاجات الشعبية في إيران قد بدأت في منتصف نوفمبر المنصرم بسبب رفع أسعار البنزين لكنها سرعان ما اتخذت منحى سياسيًا حيث طالب المتظاهرون بالإطاحة برموز النظام الإيراني، فيما قد تكون أكبر احتجاجات ضده في تاريخ إيران.
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