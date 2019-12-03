تخريج 120 حافظًا للقرآن الكريم بـ #الحفر

2019-12-03

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

احتفت جمعية برهان لتحفيظ القرآن بحفر الباطن بتخريج 120 حافظًا وحافظة لكتاب الله وذلك بحضور محافظ الحفر، الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود.

واحتوى الحفل على العديد من الفقرات المتنوعة شملت مسيرة لحُفاظ كتاب الله تلا ذلك تلاوات متنوعة لطلاب الجمعية عقب ذلك تقرير مرئي عن إنجازات جمعية برهان في 39 عامًا، وبعد ذلك تم عرض تقرير عن أكبر خاتمة لكتاب الله والتي تجاوزت 60 عامًا، وبعد ذلك شاهد الحضور نموذجًا حيًا لختمة طالب لكتاب الله أمام الحضور.

إثر ذلك دشّن سمو الأمير وقف وقار للقرآن، وهو مشروع وقفي عبارة عن فندق استثماري، وكرّم بعدها رعاة الحفل وداعمي الجمعية، وختم الحفل بكلمة لراعي الحفل الأمير منصور بن محمد شكر بها جمعية برهان وأعلن بها مسابقة للقرآن الكريم باسم محافظة حفر الباطن سيتم التحضير لها بأعلى مستوى.

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