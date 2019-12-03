مدير الأمن العام يطلع على مشروعات الهيئة الملكية لمكة

2019-12-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

التقى مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الأمن العام، الدكتور سامر سامي باعيسى مدير المخطط العام للمشاعر المقدسة بالهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمهندس وجدي بن حسن طوله المشرف العام على مكتب إدارة المشاريع المؤسسي بهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وعدد من مستشاري الهيئة.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالضيف ومرافقيه في هذا الاجتماع الذي عده امتدادًا لاجتماعات تتم بصفة متصلة بين هيئة التطوير والأمن العام للتشاور والتباحث للوصول إلى رؤية موحدة تكفل تحقيق الأهداف المرجوة.

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وناقش الاجتماع عددًا من أوجه التعاون بين الأمن العام والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتعرف على ما لدى هيئة التطوير من مشاريع يجرى العمل على تنفيذها في المرحلة الثانية والاستفادة منها وفق الاحتياج ومهام الأمن العام في موسمي الحج والعمرة إضافة إلى مناقشة عدد من الخطوات التطويرية المرتبطة بخفض الزحام بطرق المشاة داخل المشاعر وفي محيط منشاة الجمرات، للوصول إلى حلول تكفل انسياب الحركة وذلك بتحسين نمط تحركات المشاة وتعزيز هذا النهج بتوفير ابرز الخدمات للحجاج لمزيد من الأمن والسلامة بما يواكب مسيرة التطوير والمشاريع التي شهدها المسجد الحرام وساحاته.

وقد حضر الاجتماع عدد من قيادات الأمن العام.