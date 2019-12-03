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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعو، أمره الكريم بترقية وتعيين 176 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه، بمرفق القضاء.
وسأل معاليه المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.الملك سلمان بن عبدالعزيز السلك القضائي وزارة العدل
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 03:38 PM
على مختلف درجات السلك القضائي
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعو، أمره الكريم بترقية وتعيين 176 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه، بمرفق القضاء.
وسأل معاليه المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
، أمر ملكي بترقية وتعيين 176 قاضياً بالعدل ،
المصدر : الخليج 365
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