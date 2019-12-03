، "ترامب" لـ"ماكرون": انتقاداتك لحلف "الناتو" بغيضة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حذر من انقطاع فرنسا عن حلفائها

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، انتقادات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لحلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي اعتبره فيها يعاني من موت دماغي، بأنها مهينة وبغيضة بدرجة كبيرة جداً، وبشكل أساسي بالنسبة للدول الـ28.

وذكر "ترامب" في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ قبيل قمة الحلف، أن حلف شمال الأطلسي يقوم بمهمة رائعة.

وحذر الرئيس الأمريكي من أن فرنسا تبدو وكأنها تنقطع عن حلفائها، بعدما انتقد "ماكرون" في مقابلة قيادة الحلف الأطلسي واستراتيجيته.

واعتبر "ترامب" أن "لا أحد يحتاج إلى حلف شمال الأطلسي أكثر من فرنسا"، واصفاً تصريح "ماكرون" بالخطير.ترامب ماكرون حلف شمال الأطلسي