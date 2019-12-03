شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : رؤية 2030 ركزت على إتاحة الفرص للشباب والان نبدء بالتفاصيل

• الأمير سعود بن نايف يدشن أكاديمية "زادك" لفنون الطهي

• الشباب السعودي قادر على نقل ثقافتنا إلى العالم

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم (الثلاثاء) الأكاديمية السعودية لفنون الطهي، وذلك بمقر الأكاديمية بمحافظة الخبر.

ولدى وصول سموه إلى مقر الأكاديمية تفضل بقص شريط الافتتاح للأكاديمية، وأكد سموه أن الشباب السعودي أصبح مضرباً للمثل بإبداعه في كثير من المجالات، مبيناً سموه أن الإنسان السعودي قادر على نقل ثقافة المملكة إلى العالم، باحترافية وتمكن، والفرص أمام الشباب متنوعة، وقطاع الأغذية يشهد تطوراً ملحوظاً، والاستثمارات في هذا المجال واعدة، متى ما أوجدت النوعية والجودة العالية، مشيداً سموه بحرص الأكاديمية على تعزيز مبادئ الاستفادة من المنتج المحلي، ونمذجة المطبخ السعودي، وإبراز الثراء والتنوع الذي تتميز به ثقافة المملكة، والذي هو جزء من رؤية المملكة 2030 التي سعت لفتح آفاق واسعة من الفرص للشباب، والاعتزاز بمقدرات الوطن المادية والمعنوية، متمنياً سموه للأكاديمية ومنسوبيها التوفيق وتحقيق مزيد من النجاحات.

وقد رعى سمو توقيع عدد من الاتفاقيات لدعم ورعاية منح تدريبية في الأكاديمية، بالإضافة إلى مذكرة شراكة مع الأكاديمية السويسرية للضيافة.

Advertisements

من جهتها عبرت رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة رانيا معلا، باسمها وباسم أعضاء المجلس عن شكرها وتقديرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضل سموه بدعم ورعاية الأكاديمية، مضيفةً أن تفضل سموه بافتتاح رعاية سموه تؤكد دعمه للشباب و الفتيات، وحرصه على دعم المشاريع التي تسهم في تنميتهم، وتحفيزهم لدخول المجالات التي تطور قدراتهم.

وأوضحت نوف بنت عبدالعزيز التركي، عضو مجلس إدارة الأكاديمية، أن الأكاديمية تسعى لتدريب طهاة سعوديين، يعملون على نقل المطبخ السعودي الثري بتنوعه وقيمته الغذائية ليكون منافساً على المائدة العالمية، من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، لافتة إلى أن المملكة تزخر بمواهب في فنون الطهي، قادرة على المنافسة والابتكار، والإضافة إلى قائمة المطبخ السعودي، مشيرةً بأن "زادك" ستعمل على دعم هذه المواهب وتنميتها من خلال مختلف البرامج المقدمة، والمنح التعليمية التي يخطط لتقديمها.

كما بين عضو مجلس الإدارة بدر الرزيزا، أن الأكاديمية هي صرح تعليمي سيسهم في تطوير ودعم المواهب الشابة في مجال الأغذية، وستكون مثالاً يحتذى به على مستوى أكاديميات الطهي في المملكة والمنطقة، عبر البرامج التي تبنتها، والمبادئ التي تسير عليها.

الجدير بالذكر أن أكاديمية "زادك" هي مشروع غير ربحي، يسعى لتأهيل عدد من الشباب والفتيات المحترفين في مجال الطهي، وتمكينهم من العمل في هذا المجال المهم في مجالات الفندقة واستثمارات قطاع الأغذية، وتسعى الأكاديمية التي تعمل في الظهران لأن تتوسع في مختلف مناطق المملكة، عبر خطة للتوسع والاستدامة المالية على مدى السنوات المقبلة.