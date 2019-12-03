شكرا لقرائتكم خبر عن الحقباني: المملكة تدعم خطة الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية والان نبدء بالتفاصيل

- المبادرة تأتي في وقت حساس في ظل ما يشهده العالم من إرهاب

- المملكة تشدد على أهمية إدانة الأم المتحدة للاعتداءات الاسرائيلية بالقدس

أعرب رئيس اللجنة السياسة الخاصة بوفد المملكة في الأمم المتحدة فيصل الحقباني، خلال الاجتماع الذي نظمه تحالف الأمم المتحدة للحضارات لمناقشة تنفيذ خطة الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية عن تقدير المملكة لجهود الممثل السامي للأمم المتحدة مؤكداً على دعم المملكة لهذه المبادرة.

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وتؤكد المملكة على أن مبادرة الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية تأتي في وقت حساس، في ظل ما يشهده العالم من تزايد الاعتداءات على أماكن العبادة واستباحة حرمة الأماكن المقدسة التي تعد أعمالاً إرهابية

وتنوه المملكة إلى أهمية مدينة القدس الشريف للديانات السماوية الثلاث خاصة للأمة الإسلامية، وتشدد على أهمية إدانة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للانتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين الاسرائيليين للمواقع المقدسة في مدينة القدس الشريف.

وتؤكد المملكة على ضرورة أن تشمل خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية وحماية المواقع المقدسة في أرض فلسطين وخاصة في مدينة القدس الشريف، من الانتهاكات والجرائم المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين واستباحتهم لحرمة المواقع المقدسة ودور العبادة فيها.