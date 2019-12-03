«فكر 17» يطرح رؤى ونهج التعامل مع تحديات وتحولات العالم

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ناقشت الجلسة العامة الأولى بالمؤتمر السنوي لمؤسّسة الفكر العربي «فكر17»، والذي يُعقد بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»، واقع العالم اليوم، وشكله غداً .. بين التحولات والتحديات والرؤى. حاول المتحدثون خلال هذه الجلسة تحديد السياق العالمي لمداخلات المؤتمر ومناقشاته وعرض التحولات الكبرى التي يشهدها العالم حالياً، وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية، والتحديات التي تطرحها على الصعد المختلفة، وحاولوا طرح رؤى خلاقة ونهج جديد في التعامل معها.

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