شكرا لقرائتكم خبر عن استاذ علاقات دولية: على العالم العربي أن ينتفض من ركوده الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل
وقال شريون خلال كلمة ألقاها خلال فعاليات المؤتمر السنوي لمؤسّسة الفكر العربي «فكر17»، الذي يُعقد بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»: يجب أ ن ينفك العالم العربي من ركوده الاقتصادي ، ويجب أن يقفز كي يواكب باقي الأمم لا أن يتخذ نفس اجراءاتهم
وأضاف أن هناك عناوين كتب تترجم وتظهر ولايتحدثها سوى بضعة ملايين كاللغة الإغريقية اليونانية بعكس العربية التي لاتنتج أو تترجم الكتب للغة يتحدثها الملايين.
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