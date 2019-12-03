شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حقاني: استضافة مجموعة العشرين نقطة قوة للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

قال السفير حسين حقاني، مدير عام معهد جنوب ووسط آسيا هادسون إن وجود قوى مجموعة العشرين نقطة قوة مهمة جداً وفرصة كبيرة للمملكة، وسيكون تدريب معين للتعددية والسيطرة للحصول على القوة وتطور الدبلوماسي.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي لمؤسّسة الفكر العربي «فكر17»، الذي يُعقد بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»، تحت عنوان «نحوَ فكرٍ عربي جديد»، وذلك في مدينة الظهران.