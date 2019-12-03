شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حقاني: استضافة مجموعة العشرين نقطة قوة للمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي لمؤسّسة الفكر العربي «فكر17»، الذي يُعقد بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»، تحت عنوان «نحوَ فكرٍ عربي جديد»، وذلك في مدينة الظهران.
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