اليوم أول المربعانية موسم البرد القارس وتقلبات الطقس

2019-12-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ اليوم الثلاثاء موسم المربعانية بحسب ما أكده عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق.

وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “المربعانية هي ثلاثة أنواء وكل نجم (13) يومًا، النجم الأول معتدل الأجواء وفيه يبدأ الناس بالأكلات الشعبية الشتوية.

وتابع د. خالد الزعاق “النجم الثاني بداية هبوب الرياح الشمالية الباردة وفيه يرتدي الناس الشتوي، أما النجم الثالث فهو بداية هبوب الرياح الجنوبية الباردة (مبكية الحصني)”.

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وأوضح الزعاق، أن اليوم الثلاثاء 1441/4/6 – 2019/12/3 هو أول المربعانية، ومدتها 40 يومًا، ولهذا سميت بالمربعانية”.

وتابع الزعاق أن المربعانية هي وسم بالنسبة للأمطار والبرد الفعلي الذي يدخل مع الإنسان في فراشه يتزامن مع دخول النجم الثاني منها أي في منتصف ديسمبر، وبوادر الباذر ظاهرة الآن على جميع الأماكن الممطورة.

وبعد انتهاء موسم المربعانية يبدأ موسم الشبط وهو آخر أيام برد الشتاء القارس، وعدد أيامها 26 يومًا مقسمة على نجمين، النجم الأول يغرف من حوض الشتاء القارس، والنجم الثاني يغرف من حوض الربيع البارد.

من جهتها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ومناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما توالي درجات الحرارة انخفاضها على شمال وغرب وأجزاء من وسط وشرق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للغبار، كما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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