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النائب العام يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الروسي
متابعات الخليج 365 - واس
التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمكتبه اليوم، المدعي العام الروسي يوري تشايكا، الذي يقوم بزيارة المملكة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى.
ورحب الشيخ المعجب بالضيف، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق القانوني بين النيابة العامة ونظيرتها في روسيا الاتحادية.
وأكد معاليه أن التنسيق بين النيابتين وصل إلى مستويات عالية في ما يخص العمل المشترك في محاربة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات النيابية والعدلية، وبحث مخرجات مذكرة التفاهم الموقعة بي ن النيابتين التي تمت في وقت سابق من هذا العام، وذلك خلال الزيارة التي قام بها معالي النائب العام إلى روسيا الاتحادية.
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