شكرا لقرائتكم استدعاء 13,691 مركبة هوندا أكورد بسبب خلل كارثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-03 استدعاء 13,691 مركبة هوندا أكورد بسبب خلل كارثي تسرب زيت ناقل الحركة وتوقف المركبة متابعات الخليج 365 - الرياض استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، 13,691 مركبة هوندا “أكورد” موديل 2018 – 2019. Advertisements وأوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الاستدعاء بسبب احتمالية حدوث تسرب لزيت ناقل الحركة أثناء القيادة بالظروف الصعبة (العواصف الرملية) قد يؤدي إلى تعطل نظام التحكم الهيدروليكي وتوقف المركبة مما يزيد من خطر وقوع حادث. ونصحت وزارة التجارة والاستثمار، المستهلك بالتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. شارك الخبر







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