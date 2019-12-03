فيديو.. حقيقة برامج التوك شو وواقع المرأة السعودية في الإعلام

2019-12-03

متابعات الخليج 365 - محمد الغانم

أكد الإعلامي علي العلياني أن برامج التوك شو ليست بغرض التنفيس، إنما هي سلطة رابعة، فهي العين الدالة لكل مسؤول.

وأضاف، على هامش جلسات منتدى الإعلام السعودي، أن البرامج ليست سلطة تنفيذية، ولكنها تقدم الأعمال والأدلة والوثائق ونعرضها على المسؤول وفي حالة وجود خلل عليه أن يصلحه.

بينما قالت الإعلامية منى أبو سليمان، إن موقع المرأة في الإعلام غير جيد، فدورها ينحصر في الصحافة في قضايا المرأة والعائلة وقليل في الاقتصاد، وليست موجودة في صنع القرار، وإذا وجدت يكون كمنظر شكلي للأسف.

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وأضافت “نحتاج لاستراتيجية تمكين للمرأة في جميع أنواع الإعلام الرقمي والتقليدي والتليفزيوني كي تكون صانعة للقرار .

وكان منتدى الإعلام السعودي قد انطلق بالأمس، في نسخته الأولى بالرياض تحت عنوان “صناعة الإعلام …الفرص والتحديات”، بحضور نخبة من الخبراء وقادة الإعلام والفكر وبمشاركة أكثر من ألف إعلامي من 32 دولة.

ويناقش المنتدى على مدى يومين من خلال أكثر من 50 جلسة وورشة عمل، قضايا صناعة الإعلام بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، وتستعرض التجارب المحلية والدولية وتحديات الرسالة الإعلامية في ظل التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والحضور الرقمي الطاغي على المشهد، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة البرامج الحوارية وما تحظى به من قبول وما تواجهه من إشكالات، ومتطلبات النجاح المهنية والقضايا المتعلقة بالأداء والمصداقية ومحاربة الإشاعة وتأثير ذلك على مجمل الأحداث،

كما يستعرض الاستثمار الإعلامي وإيرادات الإعلانات وغيرها من القضايا ذات الأهمية والارتباط بالساحة الإعلامية والتحديات التي تواجهه.

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