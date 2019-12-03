شكرا لقرائتكم خبر عن «عيادات سلمان» تقدم العلاج لـ 19 ألف حالة مرضية في «الزعتري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري، تقديم العلاج المناسب للحالات المرضية التي تراجعها، إذ بلغ عدد المستفيدين (19279) حالة مرضية ضمن برنامج الرعاية الطبية الشاملة التي يقدمها المركز للأشقاء السوريين، خلال شهر نوفمبر من العام 2019.

حيث كشفت السجلات الطبية لعيادات مركز الملك سلمان للإغاثة، الحالات المرضية التي راجعتها خلال شهر نوفمبر من العام 2019، لتكون النسبة الأعلى لعيادات الطب العام والتي بلغ عدد مراجعيها (6485)، تلتها مباشرة عيادات الأطفال بواقع (5504) طفلاً، كما استقبلت العيادة النسائية (2168) مراجعة، فيما تلقى (987) شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الباطنية و(271) حالة تعاملت معها عيادة الأذنية، وتعاملت عيادتا الأسنان مع (1200) حالة، وتعاملت عيادتا الجراحة والإجراءات مع (1042) حالة قدم لها العلاج المناسب، كما تم تقديم (978) مطعوماً لـ(431) طفلاً وامرأة، وبلغ عدد المستفيدين من مشروع مكافحة الأمراض المعدية (826) حالة، وكان عدد المراجعين لعيادة التغذية والرعاية الصحية (365) حالة.

من جانبهم، عبر عدد من الأشقاء اللاجئين السوريين عن خالص شكرهم وعظيم امتنانهم للشعب السعودي لوقفتهم الصادقة إلى جانب أشقائهم من الشعب السوري، داعين الله أن يحفظ مملكة الإنسانية وقيادتها وشعبها ويحميها من كل مكروه.