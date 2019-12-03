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نظمت كلية المجتمع بالعلا مؤخراً فعالية لطلاب وطالبات الفندقة والسياحة بعنوان "التطوع.. خدمة مجتمع واكتساب خبرة"، وشارك فيها "500" متطوع ومتطوعة من أبناء وبنات محافظة العلا و"60" طالباً و"110" طالبات، من قسم الفندقة والسياحة بالكلية و"58" منظماً ومنظمة من منسوبي الكلية .
وقال عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله السحيمي: الفعالية اشتملت على دورات تدريبية مكثفة نفذها مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجالات الإرشاد السياحي، ومهارات التعامل مع العملاء، والبروتوكول والإتيكيت، وإدارة الفعاليات.
وشارك الطلاب بمجموعة من الفقرات المسرحية التي انطوت على تطبيقات عملية في قطاعي السياحة والضيافة .
وتولي كلية المجتمع بالعلا اهتماماً بالغاً بالأنشطة الطلابية واكتشاف القدرات والمواهب تمهيداً لدمجهم في سوق العمل بعد التخرج وفق رؤية جامعة طيبة.كلية المجتمع بالعلا التطوع.. خدمة مجتمع واكتساب خبرة محافظة العلا
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 02:59 PM
اشتملت على دورات تدريبية في "الإرشاد السياحي والتعامل مع العملاء"
نظمت كلية المجتمع بالعلا مؤخراً فعالية لطلاب وطالبات الفندقة والسياحة بعنوان "التطوع.. خدمة مجتمع واكتساب خبرة"، وشارك فيها "500" متطوع ومتطوعة من أبناء وبنات محافظة العلا و"60" طالباً و"110" طالبات، من قسم الفندقة والسياحة بالكلية و"58" منظماً ومنظمة من منسوبي الكلية .
وقال عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله السحيمي: الفعالية اشتملت على دورات تدريبية مكثفة نفذها مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجالات الإرشاد السياحي، ومهارات التعامل مع العملاء، والبروتوكول والإتيكيت، وإدارة الفعاليات.
وشارك الطلاب بمجموعة من الفقرات المسرحية التي انطوت على تطبيقات عملية في قطاعي السياحة والضيافة .
وتولي كلية المجتمع بالعلا اهتماماً بالغاً بالأنشطة الطلابية واكتشاف القدرات والمواهب تمهيداً لدمجهم في سوق العمل بعد التخرج وفق رؤية جامعة طيبة.
، كلية المجتمع بالعلا تنظم فعالية "التطوع.. خدمة مجتمع واكتساب خبرة" ،
المصدر : الخليج 365
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