تسجيل عوالمنا مبادرة تفتح للطفل السعودي أبواب الاكتشاف والتميز

يبحث العديد من الآباء عن سُبل تسجيل عوالمنا المبادرة المخصصة للطفل والعائلة مبادرة عوالمنا ستجعل الطفل يكتشف عالمه بفضول ودهشة يبدأ الإنسان رحلته بالحياة لاكتشاف نفسه ستكون المبادرة يوم 7 ديسمبر القادم من الساعة الخامسة والنصف حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً على مسرح أبوبكر سالم في منطقة الرياض بوليفارد والدخول مجاني للأطفال والعائلات المسجلة بموقع الفعالية .

تسجيل عوالمنا 2019

تُعد عوالمنا مبادرة تعني بالأصالة في بناء القصة وتتضمن ابتكارات للطفل السعودي وتنمي مواهب الأطفال في مجالات متنوعة ثقافية وفنية وعلمية وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الطفل على اكتشاف نفسه من الداخل أولًا، وتدريب الطفل على آليات التعلم الذاتي، وكذلك إثراء مُخيلة الطفل وتدريبه على تطوير الأفكار، والعمل على تمكين الطفل للظهور ومشاركة إبداعاته أمام عائلته وأصدقائه ستكون الفقرات مسرحية غنائية عن حكاية مركبة الفضاء أديم، المقلعة من الأرض وتحمل على متنها عددًا من الموهوبين وتضطر بسبب نفاذ الوقود الهبوط لكوكب ألوان .

والجمهور المناسب من عمر خمس سنوات إلى 16 عام وكذلك أفراد العائلة والأصدقاء، ويلزم التسجيل لكل طفل ولي أمر أو مربي ويكون التسجيل من خلال موقع مسك الخيرية، الحضور مجاني لكل المسجلين في أرض فعالية الرياض بوليفارد الفعالية المميزة ضمن فعاليات موسم الرياض 2019م المقام على أرض المملكة حتى أوائل العام القادم 2020 بالطبع ستكون الفعالية بمثابة نقطة تحول في حياة طفلك فلا تتردد في التسجيل بها.