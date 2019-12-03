بدأ العد التنازلي لـ حجز بطولة كأس العالم لتحدي ببجي موبايل موسم الرياض وهي من أقوى فعاليات الموسم التي ينتظرها عدد كبير من الشباب المحبين للعبة ببجي تلك اللعبة ذات الجماهيرية الكبيرة التي انتشرت في كل العالم وشهدت نحو 400 مليون عملية تنزيل، دعت الصفحة الرسمية لموسم الرياض عبر موقع توتير جميع المهتمين بحجز الاشتراك في كأس ببجي أكثر من 500 زائر في في البطولة الحماسية .

حجز بطولة كأس العالم لتحدي ببجي موبايل

دعت صفحة موسم الرياض إلى المسارعة ومبادرة الاشتراك في تحدي ببجي موبايل المقرر إنطلاقة في يوم 12 ديسمبر القادم ووضعت رابط الاشتراك للجميع، تضم البطولة 32 فريق من كل أنحاء العالم 16 فريق من أمريكا وأوروبا و16 فريق من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والجوائز قيمة تصل لـ 300 ألف دولار مليون ريالًا.

يُذكر أن لعبة ببجي حققت نجاحًا كبيرًا في العامين الماضيين وقد شهدت مؤخرًا مجموعة من التحديثات الخاصة بنوعية الأسلحة وأساليب الشفاء وزيادة في معدلات الأمان من هجمات الهاكرز المتكررة وتحسينات كثيرة في الصوت وتحسينات في الصورة وأيضًا نقاط جديدة وهدايا للاعبين، سوف تُباع التذاكر في موقع الفعالية أو من خلال الفيرجن ميجا ستور يومًا من الفترة 12 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر برعاية الهيئة العامة للترفية المنظمة لفاعليات موسم الرياض 2019 والذي حقق نجاح كبير وجذب للملكة استثمارات سياحية كبيرة ونقلها نقلة نوعية كُبرى .