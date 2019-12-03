رقم الصندوق العقاري الموحد داخل المملكة العربية السعودية وخدماته المختلفة

يعتبر رقم الصندوق العقاري الموحد هو من أهم الأمور التي يتم البحث عنها داخل المملكة العربية السعودية من قبل المواطنين المقيمين بها، ويرجع ذلك إلى الخدمات الكثيرة والمختلفة التي يقدمها الصندوق العقاري السعودي لمختلف الشرائح الموجودة بالمملكة، ومن أهم هذه الخدمات القرض العقاري وخدمات كثيرة أخرى سوف نتعرف عليها في مقالنا هذا.

رقم الصندوق العقاري الموحد بالمملكة السعودية

تم تأسيس الصندوق العقاري في يوم 11 من جمادي الآخر عام 1394هـ والموافق بالتاريخ الميلاي يوم 11 يوليو سنة 1975م، ومنذ تأسيسه وهو يقدم للمواطنين قروض مختلفة لكي تساعدهم في الحصول على مساكن خاصة بهم، وقام صندوق التنمية العقارية بمساعدة المواطنين في الحصول والتعرف على المعلومات بصورة أسهل وأسرع من خلال توفير رقم موحد للصندوق العقاري يتم من خلاله الاستعلام عن أي خدمة أو معلومة، وهذا الرقم هو: 199088.

خدمات الصندوق العقاري المختلفة

يقدم الصندوق العقاري للمواطنين بالمملكة السعودية الكثير من الخدمات المختلفة، ومنها أنها تقدم لهم قروض لبناء مساكن وتكون هذه القروض بدون فوائد وطويل الأجل حيث يتم تسديدها على 25 سنة، كما أنه يقدم قروض للاستثمار لتشجيع المواطنين على عمل مجمعات استثمارية، وتقوم هذه القروض بتغطية 50% من تكاليف البناء، ومن أهم الخدمات أيضاً أنها قامت بتوحيد رقم الاستعلام والحصول على المعلومات بدلاً من الاتصال على السنترال أو المكاتب المختلفة.