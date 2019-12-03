تحديثات ببجي وتحديات كأس العالم في موسم الرياض مع جوائز مالية كبيرة

تحديثات ببجي وتحديات كأس العالم في موسم الرياض مع جوائز مالية كبير: أعلن موسم الرياض عن استقبال كأس العالم في التحدي الجديد للعبة ببجي مع رصد جائزة مالية قدرها مليون ريا، وقد أعلن المسؤولين عن موسم الرياض عن استقبال أكبر تحدي للعبة ببجي موبايل وهي” كأس العالم لتحدي لعبة ببجي موبايل”في المملكة العربية السعودية والتي تعد الأولى من نوعها في المملكة، وسوف تبدأ تحديات لعبة ببجي في الثاني عشر من شهر ديسمبر، ويستمر لمدة يومين.

تحديات كأس العالم للعبة ببجي موبايل

أعلن موسم الرياض عن بدء حجز تذاكر حدي لعبة ببجي موبايل الأولى في المملكة والتي تقدر جوائزها إلى مليون ريال سعودي وتستمر لمدة يومين خلال شهر ديسمبر الحالي ويشارك فيها فرق من منطقة الشرق الأوسط تقدر بحوالي ستة عشر فريق، بالإضافة إلى فرق مختلفة من حول العالم، ويتم حجز تذاكر كاس العالم لتحدي لعبة ببجي عن طريق موقع موسم الرياض الإلكتروني: حجز تذاكر كأس العالم لتحدي لعبة ببجي

تحديثات لعبة ببجي

تم تحديث لعبة ببجي منذ فترة قريبة في موسمها العاشر والذي شمل عدة أشياء جديدة منها الأسلحة، والعتاد، والمعدات، والمكافآت ، المركبات البرمائية الكبيرة، وضع عدد من الخرائط الليلية وغيرها من التحديثات التي شملت الصوت والصورة والإضاءة وغيرها من التحديثات التي جعلت من اللعبة مصدر إثارة وتشويق لا ينتهي وبلغ عدد من تابع وإصدار ببجي حوالي أربعة مليون متابع ولاعب على ببجي ونتيجة لهذه التطورات تقرر في المملكة العربية السعودية أن تستقبل تحديات لعبة ببجي موبايل، وكأس العالم الذي اعلن عنه خلال موسم الرياض الحالي وسوف تكون في الثاني عشر من شهر ديسمبر، ويتحدى لعبة ببجي حوالي 32 فريق من الدول العربية والغربية من لاعبي ومحبي لعبة ببجي.

يمكن حجز تذاكر كأس تحدي لعبة ببجي موبايل عن طريق الدخول على موقع موسم الرياض الإلكتروني وحجز التذاكر لحضور فعاليات كأس التحدي للعبة ببجي موبايل التي تستضيفها المملكة التي أصبحت تدخل أبواب التكنولوجيا وخاصة مجال الألعاب وبدأها موسم الرياض باستقبال كاس العالم.