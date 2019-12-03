حجز مهرجان شدة وادي نمار عبر موقع platinumlist.net

يبحث العديد من الشباب عن سُبل حجز مهرجان شدة وادي نمار المخصص لتحديات المغامرة تعطيك خريطة وتبدأ في البحث عن الكنز المفقود تُعد الفعالية ضمن فعاليات وادي نمار المخصصة للعوائل يُسمح بالشباب المشاركين بشدة في الدخول تم افتتاح الفعالية منتصف نوفمبر وهي مستمرة حتى السابع من ديسمبر المقبل يضمن لك الوادي استمتاع كامل ورفاهية مميزة .

حجز مهرجان شدة وادي نمار

من أجل حجز مهرجان شدة من موقع بلاتينوم لست، المخصص لبيع التذاكر التحديات للرجال والنساء على السواء ولكن أماكن التحديات منفصلة الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، لابد من المشاركين الإمضاء على مجموعة من الإقرارات مثل التعهد بالمسئولية في حال الإصابة المحتملة بأحد الأنشطة، والتعهد بالمسئولية الكاملة عن الأمتعة، والتعهد بالمسئولية الكاملة أنك سليم بدنيًا وغير مصاب بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب أو الجهاز التنفسي ويتطلب فحص ملائم للمشاركة البدنية ويقر أيضًا أنه قد تجاوز السن القانونيةأ أمان عن أسعار مهرجان شدة تكون 35 ريال للفرد .

أيضًا تضم الفعالية مجموعة من التحديات المثيرة للغاية منها تحدي جتسكي وتحدي الجيب باك، وقيمة الجوائز من 1000 ريال حتى 3000 ريال، أما بالنسبة لوداي نمار فإن الوادي يقدم يوميًا عروضًا مميزة تحكي تاريخ المكان عبر عروض الصوت والضوء بجانب أماكن مخصصة للطفل وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال وأماكن لعروض السينما من خلال الشاشات العرض الكبيرة سينما لونا .