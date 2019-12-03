موعد تحدي كأس العالم ببجي موبايل ضمن فعاليات موسم الرياض

المفاجأة الكبرى في موسم الرياض موعد تحدي كأس العالم ببجي موبايل جهزوا دروعكم وأسلحتكم لبدء التحدي سيشارك فيها 32 فريق من كل العالم يتنافسون مع بعضهم البعض ويعشون التحدي والحماس في كأس العالم لتحدي ببجي موبايل في واجهة الرياض في الفترة من 12 حتى 14 ديسمبر برعاية الهيئة العامة للترفية ضمن فعاليات الموسم الأشهر بمدينة الرياض يُذكر أن الموسم ضمن فاعلية انسومينا السعودية مهرجان الألعاب الإلكترونية المقام في المملكة حاليًا.

موعد تحدي كأس العالم ببجي موبايل

تُعد لعبة ببجي من أحدث الألعاب القتالية التفاعلية الموجودة اليوم وانتشرت في العالم سريعًا حيث تم تحميلها من قبل 400 مليون مشترك من كل العالم ولقت اللعبة جماهيرية كبيرة بين فئة الشباب ويتم تطوير اللعبة بين الحين والأخر بزيادة الأسلحة الجديدة وزيادة معدلات الأمان لمكافحة الهاكرز وتجنب عمليات الغش بجانب التحسينات الصوتية وإحياء الموتى وهدايا ونقاط للمستخدمين ومن أجل ذلك تم التقرير بعمل كأس عالم للعبة يمكن حجز الدخول في التحدي ومشاركة الفعالية من الموقع الرسمي لموسم الرياض أو من خلال الفيرجن ميجا ستورز يبدأ التحدي في تمام الساعة الرابعة مساءً.

يوجد جوائز مالية قيمة 300 ألف دولار أي مليون ريال حقق موسم الرياض نجاح كبير بفضل الفعاليات الكبيرة أشهرها ملاهي ونترلاند ورياض سفاري وانسومينا السعودية ووادي نمار ومهرجان شدة ومعارض مثل معرض سيارات الرياض ومعرض أنا عربية ومعرض الفضاء وغيرهم الكثير.