الاستعلام عن مخالفات مرور برقم الهوية.. تعرف على المخالفات المرورية عن طريق موقع وزارة النقل بالمملكة

أطلقت وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية جديدة، تمكن جميع المواطنين من التعرف على المخالفات المرورية الخاصة بسياراتهم من خلال شبكة الإنترنت برقم الهوية فقط، كما أصبح بإمكان المواطن أن يقدم الاعتراض على تلك المخالفات في حالة الشك في مصداقية تلك المخالفات، وذلك في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على النهوض بمجتمعها وبأفراد المجتمع، ومن أهم الجهود التي تبذلها الحكومة في ذلك المجال هو تحقيق أقصى قدر من التطور التكنولوجي لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى إلكترونية عبر الإنترنت، لتوفير وقت المواطن وسعادته وراحة باله.

طريقة الاستعلام عن مخالفات وزراة النقل برقم الهوية

الدخول على موقع وزارة النقل الإلكتروني.

اختر المزيد الموجودة ضمن قائمة المرور.

ستظهر قائمة تابعة لنظام أبشر الإلكتروني، اختر أبشر أفراد.

ستجد صفحة ظهرت أمامك خاصة بالاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع الوزارة.

أدخل رقم الهوية، والرمز المرئي أو رمز التحقق واضغط على عرض.

ستجد جميع المعلومات الخاصة بالمخالفات المرورية قد ظهرت أمامك.

الاستعلام عن المخالفات المرورية من وزارة النقل

ادخل أولاً إلى موقع وزارة النقل واختر الخدمات الاستعلامية الموجودة في القائمة الرئيسية، سوف تجدها موجودة في المزيد، بعدها قم باختيار الاستعلام عن المخالفات الموجودة في قائمة الخدمات الإلكترونية، بعد هذا أدخل رقم الهوية لتجد جميع النتائج ظهرت أمامك.