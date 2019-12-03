رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441 بالسجل المدني – تم إيداع دفعات جديدة اليوم 2-12-2019

تسعى المملكة العربية السعودية دائما إلى تخفيف الأعباء المالية من عاتق المواطن محدود الدخل والذي تأثر بما تم من إصلاحات وإجراءات جديدة اقتصادية جديدة بالمملكة أكثر بالسلب على الكثير من المواطنين محدودي الدخل، والمساعدة المقطوعة هي إحدى الطرق التي قدمتها المملكة لتحقيق توازن اجتماعي بالبلاد وتحقيق سبل حياة كريمة للمواطن.

موعد صرف دفعة المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي هو أكثر الأمور التي تهم العديد من المواطنين بالمملكة وخاصة وأن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي تأخرت وهو الأمر الذي أثار جدلاً كبير في الشارع السعودي، وحرصاً من الجهات المختصة فقد صدر بيان عاجل أوضح من خلاله موعد صرف مقطوعة الضمان، وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال تقريرنا اليوم، كما سنرفق رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

من خلال بيان لها رسمي، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بأنه قد تم إيداع دفعات جديدة من مقطوعة الضمان اليوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 وذلك للمستفادين من قبل والجدد الذين توافرت لديهم كافة الشروط المنصوص عليها.

كما دعت وزارة العمل المواطنين المستفادين من المقطوعة بضرورة التأكد من إيداع دفعة مقطوعة الضمان الاجتماعي في حساباتهم من خلال فحص الحساب البنكي لك مستفاد.

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خطوات الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

للاستعلام عن أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي يجب القيام بعدد من الخطوات وهي:

والجدير بالذكر، أن المساعدة المقطوعة كانت متوقف إيداعها منذ العديد من الأشهر وقد أدى هذا الأمر إلى ورود سيل من التساؤلات والاستفسارات من قبل المواطنين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تفاعلت مع الأمر بشكل إيجابي وتم بالفعل إيداع دفعات جديدة من مساعدة الضمان الاجتماعي.