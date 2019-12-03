طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية وأرقام التواصل مع خدمة العملاء بالشركة

أطلقت المملكة العربية السعودية خدمة جديدة تُمكن المواطن السعودي من التعرف على قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة به ومعدل استهلاكه إلكترونياً، دون الحاجة للفواتير الورقية أو الذهاب للمكاتب الإدارية التي تهدر وقت ومجهود المواطن، كما أن هذا الأمر سوف يوفر على المملكة التكلفة الت كانت تُنفق في طباعة أوراق الفواتير التي كانت تكلف حكومة المملكة أموال طائلة تصل إلى 10 مليون ريال سعودي في الشهر الواحد، ويتم إصدار فواتير الكهرباء إلكترونياً في يوم 28 شهرياً بحسب التقويم الميلادي.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً

بلغ عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على موقع شركة الكهرباء الإلكتروني نحو 1.2 مليون مواطن بحلول عام 2018، وقد قام 3 مليون مواطن تقريباً بتحميل تطبيق الشركة، أما عن عدد المشتركين في خدمة الرسائل النصية وصل إلى 5.5 مليون مواطن، ومن الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء قد أعلنت أسعار جديدة لزيادة قيمة فاتورة الكهرباء، سيصل الاستهلاك (1: 2000 كيلووات/ س) 360 ريال بدلاً من 100 ريال، أما الشريحة الثانية (2001: 4000 كيلووات/ س) ستصل إلى 720 ريال بدلاً من 300 ريال، والشريحة الثالثة (4001: 6000 كيلووات/ س) ستصل إلى 700 ريال بدلاً من 1080 ريال، أما عن الشريحة الرابعة (6001: 8000 كيلووات/ س) ستقدر بـ 1680 ريال بدلاً من 1300 ريال.

طريقة التواصل مع خدمة العملاء بشركة الكهرباء

تم توفير عدد من وسائل الاتصال مع العملاء، فتم تخصيص رقم على تطبيق الرسائل الفورية واتساب من خلال التواصل مع الرقم 0533991100، وحساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باسم alkahrabafriend، بالإضافة إلى رقم موحد لاستقبال اتصالات المواطنين 920001100.