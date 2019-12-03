موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب 1441/2019 وأهم شروط المساعدة المقطوعة

يزداد البحث كل يوم على محركات البحث المختلفة عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لهذا العام، حيث أن هذه المقطوعة أو المساعدة تعتبر من أهم البرامج للأسر الموجودة في المملكة العربية السعودية وبالأخص الأسر المتوسطة والمحدودة الدخل، فالهدف من هذا البرنامج هو مساعدة هذه الأسر في ظروفهم الصعبة وتوفير احتياجاتهم المختلفة، نظراُ للظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المملكة.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب

لم يتم تحديد موعد معين لصرف المساعدة المقطوعة حتى الآن من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالممكلة العربية السعودية، حيث أن لا يوجد موعد ثابت لها، ولكن قبل موعد الإيداع بفترة قليلة يتم الإعلان من قبل الوزارة للمستفيدين حتى يستعدوا لصرف هذه المساعدات باستخدام رقم الطلب، وسيتم الإعلان على الصفحة الرسمية لذه الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فور إيداع المبالغ، وللتعرف على أي معلومات تخص المساعدة المقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي، يجب الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

برنامج المساعدة المقطوعة 1441

إن الهدف من برنامج المساعدة المقطوعة أو من أي برنامج تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاقه داخل المملكة العربية السعودية هو مساعدة المواطنين الموجودين داخل المملكة في الفوز بحياة كريمة، وفي توفير كافة الاحتياجات الأساسية والترفيهية التي هم بحاجة إليها، ويعتبر هذا البرنامج الهدف الأساسي منه مساعدة الأسر المتوسطة، ويشترط للحصول على هذه المساعدات أن يكون عمر المواطنين لا يقل عن 36 سنة، وأن يكون بحوزته سجل تجاري.