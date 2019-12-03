الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين 1441 من خلال بوابة أبشر للجوازات.. طريقة تجديد اقامة للمغتربين إلكترونياً

الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين يعتبر من أبرز الأمور التي تهم جميع الوافدين العاملين في المملكة العربية السعودية 1441، ومن خلال موقعنا اعرف نيوز نقدم لكم جميع المعلومات الخاصة بصلاحية الإقامة للوافدين الذين جاءوا من مختلف بلاد العالم للعمل في المملكة، لذلك سف نقدم لكم جميع المعلومات عن صلاحية الإقامة وطريقة الاستعلام عنها من خلال بوابة أبشر الإلكترونية للجوازات.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين 1441

تمثل الاقامة للوافدين أمر هام للغاية حيث أنها من الممكن أن تتسبب في ترحيلهم من البلاد، إن لم يتم متابعتها وتجديدها أولاً بأول، لذلك يجب أن يقوم العاملين الوافدين إلى المملكة أن يقوموا بالاستعلام عن صلاحية الإقامة حتى لا يقعوا تحت وطأة الغرامات، أو يتسبب الأمر لهم في الترحيل، ويتم ذلك من خلال بضعة خطوات بسيطة:

زيارة بوابة أبشر الإلكترونية للجوازات. النقر على خدمات الأفراد. تسجيل الدخول عن طريق تعبئة البيانات المطلوبة، مع إدخال الرمز المرئي. سوف تظهر أمامك الآن جميع البيانات الخاصة بإقامتك وموعد انتهائها وتاريخ التجديد.

صلاحية الإقامة أبشر

تقدم بوابة أبشر الإلكترونية مجموعة كبيرة من الخدمات تزيد عن 160 خدمة، من أبرزها صلاحية الإقامة، التي أطلقتها بالتعاون مع المديرية العامة للجوزات ووزارة الداخلية، للحد من فرض العقوبات والغرامات على الوافدين وترحيلهم، وحرصاً من حكومة المملكة على تطبيق حملتها الجديدة وطن بلا مخالف، والتي تهدف للحد من وقوع المخالفات داخل المملكة العربية السعودية.