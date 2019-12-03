حجز مسابقة تحدي ببجي موبايل في موسم الرياض سجل لتكون الحاصل على المليون ريال

بدأ القائمون على فعالية انسومينا السعودية بالتجهيز بـ حجز مسابقة تحدي ببجي موبايل في موسم الرياض يُذكر أن فعالية انسومينا السعودية حققت الكثير من النجاح بفضل جهود القائمين عليها وتطلعهم للجديد والجميل ويأتي كأس العالم لتحدي ببجي من ضمن الفعاليات التي تم الإعلان عنها سلفًا وتم البدء في حجز التذاكر الخاصة بها في موقع الفعالية أو عبر الفيرجين ميجاستور علمًا بأن المسابقة سوف تنطلق يوم 12 ديسمبر القادم وتستمر حتى يوم 14 ديسمبر.

حجز مسابقة تحدي ببجي موبايل

بعد الانتشار الواسع الذي حققته لعبة ببجي على مستوى العالم تم التقرير بإطلاق كأس العالم لتحدي ببجي موبايل فقد بلغت عمليات التحميل للعبة 400 مليون بجانب قاعدتها الجماهيرية بالمملكة والعالم العربي وزيادة أعداد الممارسين لها وتأتي المسابقة بالتزامن مع التحديث الأخير للعبة والذي ضم عدد من المميزات مثل إتاحة بند للمكافآت والهدايا لأول مرة بها، إضافة أسلحة جديدة، وإضافة مركبات جديدة بجانب إضافة مجموعة من الخرائط الدليلية وبرنامج متطور لمواجهة الهاكرز .

سيكون حجز التذاكر عبر موقع الفعالية، حيث ينتظر الكثيرين الفعالية بفارغ الصبر والحضور متاح للجماهير كما يتواجد بمكان الفعالية كثير من الخدمات من أجل راحة الزائرين من المقرر أن تتكون الفعالية من 32 فريق مقسمين لمجموعتين في كل مجموعة 16 مجموعة خاصة بلاعبين أوروبا وأمريكا و 16 مجموعة خاصة بلاعبين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كل هذا التفاعل والحماض في قاعة إكسبو الرياض.