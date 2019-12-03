شكرا لمتابعة خبر عن صورة وحشية.. قتل أنثى وعل وصغيرها وتعليقهما على الشجرة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثقت ” صورة ” حديثة لـ ” أنثى وعل ” نادرة وصغيرها معلقين على شجرة؛ بعد أن تم اصطيادها في إحدى المناطق الصحراوية شمال غرب المملكة.

ومن جانبه، قال طارق الحسين، المهتم بالبيئة ورئيس والعضو المؤسس لرابطة تبوك الخضراء، أن هذه التصرفات إبادة للمكونات الحيوية.

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وأشار إلى أن ” أنثى الوعل ” من سلالة نادرة ونقية، وهي الوعل الجبلي ” البدن ” ، مناشدًا الجهات المعنية بالتدخل لإيقاف مثل هذه الأعمال المحظورة التي يمارسها بعض الأشخاص.