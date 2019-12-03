شكرا لمتابعة خبر عن «الزعاق»: اليوم أول المربعانية.. بدايتها اعتدال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ إن اليوم أول المربعانية، وسُميت بذلك لأن مدتها أربعون يوماً؛ وعشرون يوماً منها تعد وسماً من حيث التأثير.

ولفت الزعاق في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:” أمطارها تنبت ما ينبته الوسم، وهي أقسام؛ فأولها معتدل، ومنتصفها برودة رطبة، وآخرها شدة برد الشتاء”.

وتعتبر المربعانية فترة يشتد فيها البرد، وتحديداً هي الفترة الممتدة من 22 ديسمبر إلى 31 يناير، وتسمّى في بعض المناطق “الأربعينية”، تمتاز هذه الفترة بالبرد القارس، وقد تسقط الثلوج فيها وتقل الحركة في أيام المربعانية، وخاصة في الليل.