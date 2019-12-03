شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيدة عربية تكشف عن أول شيء ستفعله عند وصولها إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت سيدة عراقية عن رأيها في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. أوضحت السيدة العراقية في مقطع فيديو أنها أول شيء تفعله لحظة وصولها إلى المملكة هو طرق باب الأمير محمد بن سلمان الذي رفع رأسنا واعطى المرأة الحقوق وغلق جميع الأبواب أمام الأعداء وكارهي الحرية. ولفتت السيدة: الذين يحاربون الأمير محمد بن سلمان سوف يفشلون لأنه على حق وهم على باطل”.

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