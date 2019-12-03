شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات الاجتماعية توضح حق أبناء المشتركين بها عقب وفاتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، عبر صفحتها الرسمية بتويتر ، حق الأبناء في التأمينات عقب وفاة الوالدين المشتركين بها . وقالت التأمينات الاجتماعية ، في حال وفاة المشترك و المشتركة يحق لأبنائهما الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن أبيهم وأمهم وفق ضوابط النظام.

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