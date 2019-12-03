شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. محافظ جدة يطّلع على نظام الرصد الآلي الثابت والمتحرك للمخالفات المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شاهد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمقر المحافظة اليوم الثلاثاء ، نظام الرصد الآلي الثابت والمتحرك للمخالفات المرورية CATSO والذي يغطّي كافة مسارات الطريق بحضور مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي.

فيما اطلع سموه على إحدى مركبات المرور المدنية المجهّزة بالنظام والتي ستتولى رصد مخالفات السرعة على الطرقات الرئيسة والداخلية باستخدام أشعة ( AR ) على مختلف المركبات بما فيها الشاحنات وذلك من سرعة 30 كم وحتى 260 كم في الساعة مشيدا سموه بالنقلة النوعية المتجددة بجهاز المرور لضبط النظام على الطرق داعياً سموه قائدي وقائدات المركبات للتقيّد بالأنظمة المرورية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

فيما قدّم اللواء الجميعي شكره لسمو الأمير مشعل بن ماجد لمتابعته الدقيقة وتوجيهاته السديدة لما فيه تحسين أداء العمل المروري بمحافظة جدة ونشر ثقافة التوعية المرورية والاحترام لدى قائدي وقائدات المركبات للطريق.

الجدير ذكره أن النظام يهدف لزيادة مستوى السلامة المرورية على الطرق بالاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة وتقليل نسبة الحوادث التي تكون السرعة سبباً رئيسياً فيها.

Advertisements