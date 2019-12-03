اخبار السعوديه

الإحصائيات القضائية لديوان المظالم تكشف عن إنجاز أكثر من 57 ألف دعوى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن الإحصائيات القضائية لديوان المظالم تكشف عن إنجاز أكثر من 57 ألف دعوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حقق ديوان المظالم في الربع الأول من العام الهجري الحالي إنجازًا لـ (57183) دعوى قضائية، وقيدت محاكم الديوان في الربع ذاته (31758) دعوى واردة، مشكلة نسبة إنجاز بلغت (180%) من الوارد في ذات الربع، بينما بلغ عدد الجلسات القضائية المنعقدة في محاكمه (97325) جلسة.

وتأتي هذه الإحصائيات القضائية الدورية وفق مستخرج منصة مُعين الإلكترونية، الذي يتيح – بالإضافة إلى دوره في التحول الإلكتروني للعملية القضائية- قياس المهام والمنجزات القضائية في محاكم ديوان المظالم كافة، ممثلًا بذلك إحدى الوسائل المهمة التي تمكن قيادة الديوان من متابعة الإنجاز القضائي، وتيسِّر أداءه لرسالته وتحقيق رؤيته، وفق خطته الإستراتيجية ورؤاه وتوجهاته الموافق عليها من المقام الكريم، في ظل التقدم التقني والموضوعي الذي تحققه مؤسسة القضاء الإداري بدعم القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – أيّدهما الله–.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإحصائيات القضائية لديوان المظالم تكشف عن إنجاز أكثر من 57 ألف دعوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا