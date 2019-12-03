شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» تستدعي 13,691 مركبة هوندا «أكورد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، 13,691 مركبة هوندا “أكورد” موديل 2018 – 2019. ولفتت وزارة التجارة إلي أن الاستدعاء بسبب احتمالية حدوث تسرب لزيت ناقل الحركة أثناء القيادة بالظروف الصعبة (العواصف الرملية) قد يؤدي إلى تعطل نظام التحكم الهيدروليكي وتوقف المركبة مما يزيد من خطر وقوع حادث.

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