شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير مكة يعبر عن فخره بـ «ولي العهد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مساء أمس الاثنين، على فخره بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، كسعودي وعربي ومسلم، وذلك ضمن فقرات برنامج في الصورة.
وصرح الأمير خالد الفيصل : ” أفخر بالأمير محمد بن سلمان كواحدٍ من آل سعود، وأفخر به كذلك كسعودي، وأفخر به كعربي، وأفخر به كمسلم “.
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