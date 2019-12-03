شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير مكة يعبر عن فخره بـ «ولي العهد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مساء أمس الاثنين، على فخره بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، كسعودي وعربي ومسلم، وذلك ضمن فقرات برنامج في الصورة.

وصرح الأمير خالد الفيصل : ” أفخر بالأمير محمد بن سلمان كواحدٍ من آل سعود، وأفخر به كذلك كسعودي، وأفخر به كعربي، وأفخر به كمسلم “.