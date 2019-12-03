شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أبرز المخالفات المرصودة على المتاجر الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، اليوم الثلاثاء، أبرز المخالفات التي رصدتها الوزارة على المتاجر الإلكترونية، ومنها عدم صحة الإعلان، والتأخر في تسليم المنتج.

وقال ” الحسين ” مع قناة ” العربية “، أن من بينها التأخر في إرجاع المبلغ المتبقي إلى البطاقات الائتمانية، واختلاف السلعة المطلوبة عن التي تصل للمستهلك؛ لافتًا إلى أن سبب تعليق عضوية المتاجر عبر منصة “معروف”، هو أن المنصة تضم 40 ألف متجر إلكتروني في المملكة وتعزز الموثوقية بين التاجر والمستهلك.

وأشار إلى أن لدى رصد مخالفة على أي متجر ولا يتم معالجتها تعلق عضويته؛ بينما أكثر ما ينقص السوق الإلكتروني هو الموثوقية بين التاجر والمستهلك، محذراً من الشراء من المتاجر الإلكترونية الموجودة عبر مواقع التواصل إذا كانت مجهولة المصدر، والشراء فقط والتعامل مع المتاجر التي لها سجل تجاري أو مسجلة في منصة معروف.