شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح إمكانية تسجيل الزوجة المهجورة كفرد مستقل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان الزوجة ” المهجورة ” ، التسجيل كفرد مستقل في البرنامج، دون الحاجة لرفع مستندات في البوابة الإلكترونية، وذلك ردًا على استفسار مواطنة.

وتساءلت المواطنة: ” هل تستطيع المرأة المعلقة ما يقارب السنة أن تسجل في حساب المواطن من جديد وتعتبر مستقل. لأن الزوج الذي تركها معلقة مسجلها تابع له من سنوات ويأخذ نصيبها من حساب المواطن ولا يعطيها شيء .. أفيدوني جزاكم الله خير ” .

وأجاب حساب المواطن: ” حياك الله، في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوجة ” مهجورة ” بإمكانك التسجيل ولا يتطلب من المهجورة رفع مستندات في البوابة الالكترونية ، لكن يجب إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي، نسعد بخدمتك ” .