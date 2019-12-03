شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح إمكانية تسجيل الزوجة المهجورة كفرد مستقل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان الزوجة ” المهجورة ” ، التسجيل كفرد مستقل في البرنامج، دون الحاجة لرفع مستندات في البوابة الإلكترونية، وذلك ردًا على استفسار مواطنة.
وتساءلت المواطنة: ” هل تستطيع المرأة المعلقة ما يقارب السنة أن تسجل في حساب المواطن من جديد وتعتبر مستقل. لأن الزوج الذي تركها معلقة مسجلها تابع له من سنوات ويأخذ نصيبها من حساب المواطن ولا يعطيها شيء .. أفيدوني جزاكم الله خير ” .
وأجاب حساب المواطن: ” حياك الله، في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوجة ” مهجورة ” بإمكانك التسجيل ولا يتطلب من المهجورة رفع مستندات في البوابة الالكترونية ، لكن يجب إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي، نسعد بخدمتك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» يوضح إمكانية تسجيل الزوجة المهجورة كفرد مستقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.